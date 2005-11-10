Atletico, Simeone: "Abbiamo bisogno di questo Alvarez. Rigore per noi? Non l'ho visto"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dopo l'1-1 contro lo Stoccarda, commentando così le decisioni arbitrali: "Per quanto riguarda il possibile rigore su Hancko io non l'ho visto, ma l'arbitro non l'ha fischiato. Il rosso di Hjulmand invece posso dire che l'intervento visto dalle immagini è violento. Si vede che si sta calpestando la caviglia, tutto qui".

Il gol di Julian Alvarez è una delle belle notizie.

"Anche per la partita che ha giocato, per il suo lavoro sulla fascia sinistra. Ha segnato un gol fantastico, sono davvero contento per lui. Abbiamo bisogno di lui per raggiungere i nostri obiettivi. Vorrei però sottolineare ancora una volta che, riguardo al rigore che ci potevano assegnare, che ora non ce lo daranno. Continueranno a pensare che lo fosse, ma non lo hanno fischiato. Non cambia nulla".