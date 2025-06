Ufficiale Auxerre, preso l'attaccante Josué Casimir: arriva a zero dopo l'esperienza al Le Havre

vedi letture

Dopo essere tornato in Ligue 1 l'Auxerre mette a segno il primo colpo del suo mercato. È infatti ufficiale Josué Casimir attaccante ventitrenne che arriva dal Le Havre a parametro zero dopo aver scelto di non rinnovare il contratto con la propria ex squadra. La scorsa stagione, in 27 partite in Ligue 1, ha segnato quattro gol.

Questa la nota del club.

"Il calciomercato è aperto! L'AJA è lieta di annunciare il suo primo acquisto estivo: Josué Casimir! 23enne esterno destro originario di Baie-Mahault, Guadalupa, arriva da Le Havre, dove era in scadenza di contratto. Ha firmato con l'AJA fino al 2028 e indosserà la maglia numero 7. Con l'HAC, la sua squadra di formazione, ha ottenuto la promozione in Ligue 1, seguita da due retrocessioni. La scorsa stagione ha segnato 4 gol e fornito 3 assist in 27 partite di campionato. Giovane ma già esperto (oltre 100 presenze da professionista), Josué porterà tutta la sua energia e il suo talento alla nostra squadra".

Tuttavia non dovrebbe essere l'unico colpo, come riferito da L'Equipe, infatti, il club francese è pronto a chiudere anche per Francisco Sierralta del Watford per circa 2 milioni di euro. Il difensore centrale cileno firmerà un contratto quadriennale.