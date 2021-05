Un talento al giorno, Josué Casimir: dalla Guadalupa con furore

vedi letture

Riyad Mahrez, Dimitri Payet, Steve Mandanda e Paul Pogba. Questi sono solo alcuni dei talenti lanciati in Francia dal Le Havre. A questa lista potrebbe presto aggiungersi Josué Casimir, attaccante classe 2001 nato in Guadalupa. Si tratta di una punta veloce e tecnica, capace di giocare sia al centro dell'attacco, sia come punta centrale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: Il Milan ha chiesto informazioni, così come Leicester e Wolfsburg.

Nome: Josué Casimir

Data di nascita: 24 settembre 2001

Nazionalità: guadalupense/francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Le Havre

Assomiglia a: Jeremy Menez