Fiorentina, Gudmundsson sul futuro: "Non lo so neanch'io, il 15 giugno il club deciderà"

Albert Gudmundsson, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, ha finalmente un motivo per esultare. Impegnato ieri sera con la sua Islanda in un'amichevole contro la Scozia, ha conquistato una vittoria per 3-1. Il numero dieci della Fiorentina ha giocato per tutti i 90 minuti e nel post partita ha parlato così: "È stato davvero divertente, è sempre bello indossare la maglia della nazionale. Oggi abbiamo giocato bene sia in attacco che in difesa. Anche se i risultati non sono stati buoni nell'ultimi tempi, sentivo che stavamo facendo passi decisivi nella giusta direzione. Oggi penso che questo si sia visto".

Inevitabile una domanda sul suo futuro, che ancora non si sa se sarà a Firenze oppure in un altra squadra. L'ex Genoa, come riportato da fotbolti.net, ha risposto così: "Non posso dirtelo ora, semplicemente non lo so nemmeno io. Credo che il 15 giugno la Fiorentina prenderà una decisione. Poi ne saprò di più, se sarà alla Fiorentina o da qualche altra parte".

Arrivato a Firenze la scorsa estate proprio dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, Gudmundsson doveva essere il grande protagonista della Fiorentina 2024/25. Le cose però, anche per motivi fisici, non sono andate esattamente così: tra tutte le competizioni, ha messo insieme 23 presenze e 8 gol e non sempre convinto sul piano delle prestazioni.