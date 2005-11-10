Barcellona, le gare che salterà Dani Olmo: out per Clasico e Atletico. Quando può tornare

Un mese di stop. E' il tempo stabilito per il pieno recupero di Dani Olmo dal suo infortunio. L'attaccante del Barcellona ha dovuto alzare bandiera bianca nel match perso contro il PSG dalla squadra di Hansi Flick per un problema fisico. Gli esami svolti nella giornata di oggi hanno evidenziato come il giocatore abbia riportato una "lesione all'adduttore sinistro a seguito di un'azione traumatica". La situazione verrà poi valutata giorno dopo giorno con Olmo che inizierà la riabilitazione con la formazione catalana.

Out per il Clasico

Lo spagnolo però dovrà rimanere ai box per il prossimo mese e dunque potrebbe tornare a disposizione dopo la pausa per le Nazionali. Sicuramente non sarà a disposizione per il Clasico che il Barça disputerà domenica prossima al Camp Nou oltre alle sfide contro l'Alaves di sabato 31 ottobre e di Champions League contro l'Aston Villa di Unai Emery il 3 novembre.

I due possibili rientri

L’8 novembre invece sarà la volta del match in casa dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone con la possibilità di rivederlo in campo il 22 novembre prossimo contro il Villarreal. Qualora ci volesse ancora una settimana prima che sia pienamente ristabilito dall’infortunio potrebbe tornare in campo il 25 novembre in Champions League contro il Sabah Futbol Klubu.