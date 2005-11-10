Barcellona, lesione all'adduttore sinistro per Dani Olmo: un mese di stop per lui
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Andrea Piras
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21.10.2026 15:56Calcio estero
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Il Barcellona ha reso note le condizioni di Dani Olmo. L'attaccante della formazione blaugrana si è infortunato nel match di ieri contro il Paris Saint-Germain. Questo il comunicato diramato dalla società:
"Gli esami effettuati hanno confermato che Dani Olmo soffre di una lesione all'adduttore sinistro a seguito di un'azione traumatica con un giocatore avversario durante la partita contro il Paris Saint-Germain. Il tempo stimato di stop è di circa un mese".
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