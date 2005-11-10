PSG-Barcellona, si ferma anche Dani Olmo: entra Fermin Lopez
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:33Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
20.10.2026 21:33Calcio estero
Dopo il cambio di Dembélé al 20', anche Dani Olmo è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto entra Fermín López.
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Un infortunio per parte nella sfida fra PSG e Barcellona. I padroni di caso sono stati costretti al cambio dopo 20 minuti per un problema alla coscia sinistra subito da Ousmane Dembele. Al suo posto è entrato l'ex di turno Ferran Torres. Cinque minuti più tardi è stata la volta del cambio forzato per il Barcellona, con Dani Olmo sostituito per un problema fisco da Fermin Lopez
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