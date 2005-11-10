PSG-Barcellona, si ferma anche Dani Olmo: entra Fermin Lopez

Un infortunio per parte nella sfida fra PSG e Barcellona. I padroni di caso sono stati costretti al cambio dopo 20 minuti per un problema alla coscia sinistra subito da Ousmane Dembele. Al suo posto è entrato l'ex di turno Ferran Torres. Cinque minuti più tardi è stata la volta del cambio forzato per il Barcellona, con Dani Olmo sostituito per un problema fisco da Fermin Lopez