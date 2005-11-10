Domenica felice per il Barcellona che, vincendo per 1-5 a La Coruna contro il Depor, si è portato a +6 sul Real Madrid. Uno dei gol è stato realizzato da Dani Olmo, che ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Dobbiamo migliorare nel mantenere la porta inviolata. Sono contento per i tre punti: continuiamo così".

"Sapevamo - prosegue - che ci avrebbero pressato forte nella nostra metà campo. È successo, e in quel frangente non siamo stati abbastanza lucidi. Il calcio è fatto anche di errori. Siamo stati però efficaci sotto porta e, alla fine, portiamo a casa i tre punti."

Su Pedri e Gordon: "Pedri non ci sorprende. È un giocatore completo: dà un contributo enorme, sia con la palla tra i piedi che senza. È presente in ogni zona del campo. Siamo felici per lui. Anthony sta facendo un ottimo lavoro nel superare il suo diretto avversario e ha servito un pallone perfetto. A me è bastato colpirlo di testa".