Il Bayern incalza, ma Olmo non prende in considerazione l'addio: vuole restare al Barcellona

Dani Olmo non ha intenzione di lasciare il Barcellona. Il centrocampista offensivo spagnolo resta concentrato sulla sua avventura in blaugrana nonostante l'interesse del Bayern Monaco, che da tempo segue con attenzione la situazione del giocatore. Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo Deco e Juanma López, agente del calciatore, si sono incontrati a Barcellona per fare il punto sul futuro del classe 1998 e chiarire le rispettive posizioni. Il club bavarese continua a monitorare Olmo, ma al momento non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale e non sarebbe in corso nessuna trattativa concreta.

Dopo aver inseguito a lungo il ritorno nella società che lo aveva formato prima dell'esplosione al Lipsia, Olmo vuole continuare la propria esperienza in Catalogna e conquistarsi un ruolo sempre più importante nella squadra allenata da Hansi Flick. L'inizio di stagione non ha rispettato pienamente le sue aspettative in termini di minutaggio, ma il Barcellona continua a considerarlo un elemento di valore. La dirigenza blaugrana ritiene infatti che il trequartista possa aumentare il proprio peso all'interno della rosa nelle prossime settimane.

Il Bayern resta quindi alla finestra, ma la volontà del giocatore appare chiara: Dani Olmo vuole restare al Barcellona e giocarsi le proprie possibilità per diventare un protagonista.