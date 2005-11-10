Il Bayern Monaco non corre rischi con Musiala: salta Arsenal e Friburgo ma rientro vicino
Michele Pavese
Il Bayern Monaco dovrà fare ancora a meno di Jamal Musiala. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il fantasista tedesco non sarà a disposizione né per la sfida di Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì, né per quella di Bundesliga contro il Friburgo nel prossimo fine settimana.
Musiala sta proseguendo il percorso di recupero dopo la lesione muscolare rimediata nelle scorse settimane. Anche nella giornata di lunedì il classe 2003 ha svolto un lavoro personalizzato al centro sportivo di Säbener Straße, senza prendere parte all'allenamento con il resto della squadra. Lo staff medico del Bayern, in accordo con l'allenatore, non intende forzare i tempi del recupero e preferisce evitare qualsiasi rischio che possa compromettere il pieno rientro del giocatore.
Le sensazioni, però, restano positive. L'obiettivo è riportare Musiala in campo entro la fine di ottobre. Il suo ritorno potrebbe infatti coincidere con due appuntamenti molto importanti per i bavaresi: la sfida casalinga di Coppa di Germania contro il Magdeburgo, in programma mercoledì della prossima settimana, oppure il Klassiker contro il Borussia Dortmund, previsto tre giorni più tardi. In entrambe le occasioni il talento tedesco potrebbe tornare ad accumulare i primi minuti dopo l'infortunio.