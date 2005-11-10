Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Bayern Monaco non corre rischi con Musiala: salta Arsenal e Friburgo ma rientro vicino

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 17:58Calcio estero
19.10.2026 17:58Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco dovrà fare ancora a meno di Jamal Musiala. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il fantasista tedesco non sarà a disposizione né per la sfida di Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì, né per quella di Bundesliga contro il Friburgo nel prossimo fine settimana.

Musiala sta proseguendo il percorso di recupero dopo la lesione muscolare rimediata nelle scorse settimane. Anche nella giornata di lunedì il classe 2003 ha svolto un lavoro personalizzato al centro sportivo di Säbener Straße, senza prendere parte all'allenamento con il resto della squadra. Lo staff medico del Bayern, in accordo con l'allenatore, non intende forzare i tempi del recupero e preferisce evitare qualsiasi rischio che possa compromettere il pieno rientro del giocatore.

Le sensazioni, però, restano positive. L'obiettivo è riportare Musiala in campo entro la fine di ottobre. Il suo ritorno potrebbe infatti coincidere con due appuntamenti molto importanti per i bavaresi: la sfida casalinga di Coppa di Germania contro il Magdeburgo, in programma mercoledì della prossima settimana, oppure il Klassiker contro il Borussia Dortmund, previsto tre giorni più tardi. In entrambe le occasioni il talento tedesco potrebbe tornare ad accumulare i primi minuti dopo l'infortunio.

Articoli correlati

Immagine news 1
Bayern Monaco, report su Musiala: lavoro individuale, ma col pallone, dopo il ko in Nazionale
Immagine news 2
Germania, l'esito degli esami di Musiala e Havertz: lasciano il ritiro. Scelti i sostituti
Immagine news 3
Germania in ansia per Musiala, ma Klopp tranquillizza tutti: "Un infortunio normale"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
18:10 Calcio esteroVideo
VideoBrentford-Liverpool, tifoso lancia pallone da rugby nel campo da un tetto: è stato denunciato
Immagine news 2
17:58 Calcio estero
Il Bayern Monaco non corre rischi con Musiala: salta Arsenal e Friburgo ma rientro vicino
Immagine news 3
17:51 Calcio estero
Liverpool, Araujo si prende la scena: "Gioco dove serve alla squadra. Futuro? È presto"
Immagine news 4
17:39 Calcio estero
Guardiola ancora pro Palestina: "A Gaza bambini tra le macerie e noi in silenzio"
Immagine news 5
15:50 Calcio estero
Liverpool, Iraola: "Wirtz ci sta dando tanto. Szoboszlai? Non è un nuovo infortunio"
Immagine news 6
15:18 Calcio estero
Jaissle ha ancora tempo: il Newcastle non pensa all'esonero, c'è fiducia nel tecnico
Immagine news 7
15:06 Calcio estero
Il rimpianto di Demirbay: "Non giocherei mai più per la Germania". Fu convocato nel 2017
Immagine news 8
14:52 Calcio estero
PSG, Luis Enrique: "Vogliamo essere i primi a battere il Barça. Legame fortissimo con la Catalogna"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri: “Speriamo ci sia fine al peggio. ADL? L’ho sentito oggi, le chiacchiere non contano”
Immagine top news n.1 Fiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A
Immagine top news n.2 Gasperini annuncia: "Per Dybala tempi più lunghi del previsto. Malen-Castro? Può darsi..."
Immagine top news n.3 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine top news n.4 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.5 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.6 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.7 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Il VAR si riaccende e salva Chiffi, ma non Di Bello. Il ritorno di Abisso: arbitri, com’è andato il weekend
Immagine box news Serie A Pioggia di infortuni tra Serie A e Nazionale, Comolli torna in pista: le top news delle 18
Immagine box news Serie A Un fondo del Qatar interessato all'Inter, Tronchetti Provera: "La garanzia è Marotta"
Immagine box news Serie A Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Nzola al fianco di Mendy, Juric con il tridente
Immagine box news Serie A Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Roma squadra fortissima, ma siamo qui per vincere"
Immagine box news Serie A L'ex Atalanta Pesic sicuro: "La Roma con Gasperini vincerà lo Scudetto, lui è il numero uno"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, le prime parole di Comolli: "Club con potenziale di crescita importante, felice di essere qui"
Immagine box news Serie B Dalla Juventus al Pisa in 4 mesi: Damien Comolli è il nuovo presidente e AD del club toscano
Immagine box news Serie B Palermo, senti Vieri: "Inzaghi è un fenomeno, ho visto con quanta concentrazione sta in campo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, il pari contro l'Hellas è stata una vera ripartenza? Solo il campo potrà dirlo
Immagine box news Serie B Samp, per Corradi sempre più prossimo l'esonero. E spunta un biennale per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, ipotesi ritorno in blucerchiato di Giampaolo: avviati i primi contatti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana
Immagine box news Serie C Giugliano, in salita la strada per il nuovo tecnico. Dopo il 'no' di Cannavaro, nodo Trapani per Aronica
Immagine box news Serie C Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi