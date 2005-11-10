Ancora brutte notizie per Jamal Musiala. L’attaccante del Bayern Monaco era appena rientrato in campo da un precedente problema fisico e nelle ultime uscite il tecnico Vincent Kompany lo aveva gradualmente inserito all’interno della sua scacchiera. Il giocatore infatti aveva disputato alcuni spezzoni nelle ultime due gare, il pareggio interno contro il Colonia per 1-1, e la sconfitta in Champions League per 2-1 contro il Lille. Il fisico però lo ha tradito ancora una volta visto che nelle ultime ore il ragazzo si è fermato per un nuovo infortunio.

Il comunicato del Bayern Monaco

A darne la notizia è il sito ufficiale della società bavarese che ha fatto il punto della situazione con un breve comunicato: “Lo staff medico dell'FC Bayern ha confermato venerdì che Jamal Musiala ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra e rimarrà pertanto fuori gioco fino a nuovo ordine”.

I tempi di recupero

Secondo quanto riporta TZ, Musiala avrebbe avvertito un fastidio alla coscia già lunedì. Adesso dovrà quindi intraprendere nuovamente un percorso di riabilitazione e resterà indisponibile fino alla fine dell'anno, si legge. Il suo rientro in campo è ora previsto per il 2027. Un ulteriore intoppo nel suo recupero e una notizia che non ci voleva per mister Kompany.