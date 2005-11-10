Bayern Monaco, il ds Eberl parla del caso Musiala: "È una tragedia umana"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:26Calcio estero
autore Gaetano Mocciaro
28.11.2026 18:26Calcio estero
Il dirigente dei bavaresi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni del giocatore e alla situazione che gli sta intorno
© foto di www.imagephotoagency.it
Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della situazione di Jamal Musiala e dei suoi problemi di salute che stanno rischiando di comprometterne la carriera. Ai microfoni di Sky Deutschland ha così dichiarato:
"È una tragedia umana. Stiamo dando a Jamal il tempo e lo spazio per staccare la spina e tornare più forte. Tutti noi al club desideriamo calma e unità. Ne abbiamo già parlato abbastanza".
Di recente, Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge sono finiti sotto l'occhio del ciclone per le loro dichiarazioni riguardanti il giocatore e soprattutto le loro parole relative a un taglio dell'ingaggio.
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