Il Liverpool fiuta l'affare Musiala? In rotta col Bayern Monaco, ma dipende dalle sue condizioni
Pierpaolo Matrone
Il Liverpool potrebbe tornare alla carica per uno dei maggiori talenti del calcio europeo nella prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, i Reds continuano a seguire con grande interesse Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco da tempo apprezzato dalla dirigenza del club inglese. A rendere particolarmente delicata la situazione sono però le condizioni di salute del nazionale tedesco, che in questa stagione ha collezionato una sola presenza da titolare in Bundesliga.
Musiala, il Liverpool monitora anche la situazione contrattuale
Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania, nel contratto del classe 2003 sarebbe presente una clausola rescissoria esercitabile a partire dalla prossima estate. L'eventuale operazione comporterebbe un investimento economico particolarmente oneroso per il Liverpool, che prima di affondare il colpo vorrebbe ricevere garanzie sulla possibilità del centrocampista offensivo di tornare a giocare con continuità.
Il Bayern Monaco preoccupato per le condizioni di Musiala
Secondo la medesima fonte, Musiala sarebbe alle prese con una problematica neurologica che gli provocherebbe episodi di crisi epilettiche, una situazione sulla quale lo staff medico del Bayern Monaco starebbe effettuando approfondimenti. Il club bavarese sarebbe preoccupato anche per le implicazioni economiche legate all'elevato ingaggio del calciatore. Il Liverpool osserva dunque con attenzione gli sviluppi della vicenda, pronto a valutare un tentativo concreto in estate qualora le condizioni del ventitreenne dovessero migliorare.