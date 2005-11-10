Le dichiarazioni di Joshua Kimmich continuano a tenere banco in casa Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, al termine della sfida di Champions League contro il Lille, aveva criticato apertamente la gestione da parte della società della delicata situazione di Jamal Musiala, incassando, secondo quanto riportato dalla Bild, il sostegno dell'intero spogliatoio bavarese. Sulla vicenda è intervenuto Jan-Christian Dreesen, presidente del consiglio di amministrazione del club, a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio a Unterhaching.

Dreesen predica calma: “Vogliamo risolvere la questione internamente”

Il dirigente ha cercato di abbassare i toni della polemica: “Per quanto riguarda la zona mista dopo la partita e le dichiarazioni di Joshua, voglio ribadire quanto ho già detto altrove di recente: vogliamo concentrarci sulla risoluzione del problema, non solo sulle chiacchiere. E c'è una parola importante in questa frase, non è vero? Quindi, non dirò altro. Capirete che, come abbiamo già affermato, vogliamo risolvere la questione internamente”.

Il Bayern Monaco non dovrebbe multare Kimmich

Interpellato sulla possibilità di un ulteriore confronto con il vicecapitano, Dreesen ha preferito non alimentare la discussione: “Abbiamo già parlato abbastanza di tutta questa situazione di Jamal Musiala, ed è per questo che confermo quanto ho detto quasi una settimana fa. Concentriamoci sulla risoluzione dei problemi, non sulle discussioni”. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa tedesca, la dirigenza del Bayern Monaco non sarebbe intenzionata a infliggere una sanzione economica a Kimmich, preferendo ricomporre la frattura ed evitare ulteriori tensioni.