Il Bernabeu in rivolta, cori e striscioni sono chiari: "Non è calcio, è Tebas e Negreira"

Il clima in vista del Clasico è già caldissimo. A una settimana dalla sfida contro il Barcellona, i tifosi del Real Madrid hanno approfittato della sfida di Liga contro il Siviglia per tornare ad attaccare Javier Tebas e il club blaugrana, in un momento di forte tensione tra la società e il presidente della Liga.

La polemica nasce dalle recenti dichiarazioni di Tebas contro Real Madrid TV, accusata dal numero uno del campionato spagnolo di utilizzare una comunicazione basata sulla selezione degli episodi arbitrali favorevoli alla propria narrazione e su continui attacchi nei confronti delle istituzioni. Parole che hanno provocato la dura reazione del Real, arrivato a chiedere ufficialmente le dimissioni del dirigente. Durante la gara del Bernabéu contro il Siviglia, il pubblico madridista ha esposto una bandiera con la scritta: "Non è calcio, è Tebas e Negreira". Un messaggio accompagnato da cori contro il presidente della Liga e da accuse di presunta mancanza di trasparenza nel calcio spagnolo.

Particolare anche la scelta cromatica: i nomi di Tebas e Negreira sono stati scritti in blu e rosso, i colori del Barcellona, in un chiaro riferimento al presunto legame tra il presidente e i catalani.