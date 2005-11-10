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Scontro Real Madrid-Tebas sempre più acceso: "Ci tratta come se fossimo squadra lituana"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 08:56Calcio estero
05.11.2026 08:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid ha superato in rimonta l'AEK Atene per 3-2 in Champions League, agganciando il Paris Saint-Germain in vetta alla classifica della fase campionato, anche se i francesi restano primi grazie a una migliore differenza reti. Al termine della sfida, però, in casa blanca si è acceso un nuovo fronte di polemica, questa volta legato al calendario della Liga.

Su Real Madrid TV è stato infatti criticato il presidente Javier Tebas per aver fissato la trasferta di Valencia già per sabato, tre giorni dopo l'impegno europeo: "Non ha alcun senso che il Real Madrid giochi sabato dopo aver disputato una partita di Champions League oggi. Questo calendario è condizionato da Tebas, che ci tratta come se fossimo una squadra lituana", ha dichiarato uno degli opinionisti dell'emittente ufficiale del club, rilanciato da AS.

Nel corso dell'intervento sono arrivati anche elogi per José Mourinho e per la gestione della rosa: "Mourinho si fida di tutta la squadra, per questo ha lasciato a casa Güler e Tchouaméni. Se vinci questa partita hai già raggiunto quasi metà dell'obiettivo nella fase campionato. In Grecia non era semplice giocare. Il Real Madrid continua a migliorare, anche se questo dà fastidio a molti. Giorno dopo giorno la squadra di Mourinho gioca sempre meglio e cresce progressivamente".

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