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Secondo giorno di Social Football Summit a Torino. Le parole di De Siervo, sul palco con Tebas

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Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 12:18Serie A
11.11.2026 12:18Serie A
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L'evento è in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino: ecco le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A
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Quali sono i punti di forza della Serie A nell’ecosistema internazionale dello sport? Questa una delle domande a cui risponde Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, presente al Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino, assieme ad Javier Tebas presidente de LaLiga: "È un privilegio avere Tebas qui. Siamo in un momento di svolta epocale nel mondo dei media e dello sport. Il modello post Covid che spinto verso Ott ha creato classifica sempre più stretta dei prodotti per i broadcaster. Nel Tier 1 c’è la Champions che è diventato un campionato vero e proprio concorrente dei campionati nazionali. Chi la organizza ci impone regole e calendari, è difficile competere. La Superlega era idea folle e scellerata, così è partito un progetto e un prodotto eccellente. Tutte le analisi dicono che il valore crescente di questa nuova Champions supererà i 5 miliardi di ricavi. Serie A e Liga hanno ancora valore più alto rispetto a competizioni europee. La difficoltà che abbiamo è mantenere una forza di questo tipo. Abbiamo mantenuto 20 formazioni in campionato, altri hanno già ridotto il numero delle gare. Il rischio gigantesco è che in tempo breve anche Italia e Spagna rischiano di mettere a repentaglio i diritti nazionali”.

Prosegue De Siervo: “Siamo diverse come governance. A Tebas invidio la sua forza che riesce ad esprimere, noi in Italia abbiamo due figure apicali e abbiamo obbligo di confronto con l’assemblea con i quorum molto alti. È difficile che nostra lega riesca a prendere decisioni chiare. Qui, ieri, Alberto Colombo ha esposto uno studio chiarissimo sui ricavi delle singole squadre. C’è una diminuzione di ricavi dal settimo al ventesimo posto, c’è rischio che si spacchi la competizione. I maggiori ricavi creano uno squilibrio, generando un problema. È un fatto già in atto, le conseguenze sono evidenti. Stiamo cercando di spiegare questa cosa, L’elefante nella stanza e che chi ci è sovraordinato è anche concorrente. Il PSG è il City sono le due squadre per cui il sistema ha messo a fuoco l’impatto dei ricavi sulle regole finanziarie. Dobbiamo vigilare tutti insieme e pretendere un cambiamento sostanziale nell’equilibrio. Arriveremo a fare ricorsi giuridici. Vogliamo che anche UEFA e FIFA tengano più conto delle esigenze dei campionati nazionali. Dobbiamo rappresentare gli interessi del primo come dell’ultimo per quanto riguarda i ricavi”.

Il sovraffollamento del calendario che sta svalutando il prodotto. Parla così De Siervo: "Butti ha spiegato che è praticamente impossibile far riposare le squadre. Questo cambia in maniera penalizzante e crea difficoltà oggettiva. Abbiamo deciso nuovo format coppa Italia con consapevolezza che non avremmo potuto aggiungere nemmeno una gara in più per le squadre in Europa. Se capitano nevicate o alluvioni, come capitato due anni fa una gara di febbraio si era disputata a fine campionato. Non c’era materialmente una data utile per giocare, dà la misura di cui quando soffriamo per questo calendario. Ieri abbiamo proiettato una statistiche secondo cui la Juventus, pur non avendo giocato la Champions stabilmente la Champions, ha incassato 750 milioni mentre l’Atalanta 260 milioni e l’udinese solo 8 milioni. Questa differenza ha impatto che poi si vede in campo. La legge Melandri stabilisce che il 50% si divide in parti uguali, poi ci sono altri criteri. Questo modello disgrega valore competizione nazionale. Chi svolge il nostro ruolo non può stare zitto”.

Quali sono le sfide competitive per i prossimi anni? "Entrare in rapporto diretto con i fan, ci sono tanti progetti tipo Fantacalcio. Vogliamo avere un rapporto costante e quotidiano ben oltre le 10 partite settimanali. Vogliamo creare una comunità. Nel mix dei ricavi, il valore televisivo sarà in percentuale più bassi e avremo nuove regole di ricavi. È il messaggio che va verso il grande problema della pirateria, è il punto di arrivo nei prossimi cinque anni".

Fonte: da Torino, Emanuele Pastorella

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