Ufficiale Bochum, l'esterno Osei-Tutu vola in Grecia: giocherà con il PAS Giannina

Il Bochum ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessione in prestito dell'esterno Jordi Osei-Tutu al PAS Giannina, club che milita in prima divisione ellenica. Il terzino destro classe '98 lascia il club dopo 22 presenze (20 in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania) in cui non è mai andato a segno.