Un ex Arsenal torna a giocare in Inghilterra. Il Bochum ha venduto Osei-Tutu al Bolton

Jordi Osei-Tutu saluta il Bochum e torna in Inghilterra. Il laterale classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al Bolton, firmando un contratto biennale, e tornando così nel Paese che l'ha visto crescere, precisamente nel settore giovanile dell'Arsenal. Di seguito l'annuncio ufficiale sulla nuova avventura del terzino destro anglo-ghanese.

✍️ We are delighted to confirm the signing of Jordi Osei-Tutu for an undisclosed fee on an initial two-year deal!

Welcome, Jordi 🙌#bwfc

— Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) August 8, 2024