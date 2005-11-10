Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Braga, esonerato Carlos Vicens: per l'ex vice di Guardiola fatale la sconfitta col Gil Vicente

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:56Calcio estero
20.10.2026 13:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Braga ha annunciato l'esonero di Carlos Vicens, all'indomani della sconfitta casalinga per 2-1 contro il Gil Vicente. Decisiva una serie di risultati negativi che aveva già visto la formazione portoghese cadere contro Copenaghen (0-3) e Sporting Lisbona (1-3), con una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate.

Per il tecnico spagnolo si chiude così la prima esperienza da allenatore principale dopo gli otto anni trascorsi nello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Alla guida del Braga, in circa un anno e quattro mesi, Vicens lascia un bilancio di 41 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte in 76 partite ufficiali. Il club portoghese, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato anche l'addio dell'intero staff tecnico, ringraziando Vicens e i suoi collaboratori per il lavoro svolto e augurando loro le migliori fortune professionali.

Per la successione il favorito è Franclim Carvalho. Il tecnico portoghese, 39 anni, conosce già molto bene l'ambiente Braga, dove ha lavorato nel settore giovanile e come vice di Artur Jorge tra il 2022 e il 2024. Attualmente è libero dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo dello scorso agosto e, salvo sorprese, sarà lui a raccogliere l'eredità di Vicens sulla panchina biancorossa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Il Birmingham spende 8 milioni per l'attaccante dell'Alaves: Vicens vola in Inghilterra
Immagine news 2
Il braccio destro di Guardiola in Portogallo: Vicens è il nuovo tecnico del Braga
Immagine news 3
UFFICIALE: Guardiola perde uno degli assistenti. Carlos Vicens allenerà l'Heracles

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
14:49 Calcio estero
Real Madrid, Mourinho: "Vinicius jr? Per me di intoccabile c'è solo lo stemma"
Immagine news 2
13:56 Calcio estero
Braga, esonerato Carlos Vicens: per l'ex vice di Guardiola fatale la sconfitta col Gil Vicente
Immagine news 3
13:42 Calcio esteroTMW
TMWPSG-Barcellona è soprattutto Dembele-Yamal: sfida nella sfida per il Pallone d'Oro
Immagine news 4
13:25 Calcio estero
Per il Clasico una produzione da record: LaLiga prepara uno show in stile Hollywood
Immagine news 5
13:12 Calcio estero
Ten Hag torna all'attacco di Ronaldo: "Ha tradito il progetto del Manchester United"
Immagine news 6
12:56 Calcio estero
PSG-Barça, notte agitata per i blaugrana: fuochi d’artificio davanti all’hotel di Parigi
Immagine news 7
12:40 Calcio estero
Laporta blinda Lamine Yamal: "Fiducia nelle nostre forze, il Barcellona paga bene"
Immagine news 8
12:26 Calcio esteroTMW
TMWPSG, Kvaratskhelia cerca la svolta: il Barça per tornare ai livelli della scorsa stagione
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine top news n.1 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.2 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.3 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
Immagine top news n.5 Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions
Immagine top news n.6 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.7 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Inter, Kaua Elias dello Shakhtar ha grandi qualità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Serie A
Immagine box news Serie A Juve più italiana? Nel mirino c'è la rivelazione Raimondo: Carnevali al lavoro per bloccare il bomber
Immagine box news Serie A Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
Immagine box news Serie A Serie A, la Flop 11 della 7ª giornata: Kolo Muani da incubo. Udinese, la più presente
Immagine box news Serie A Lazio, Fabiani: "Facile parlare di Dele-Bashiru e Taylor, soffermiamoci su Floriani"
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 11 della 7ª giornata: la provincia in paradiso con Raimondo, Varela e Stankovic
Immagine box news Serie A Classifica gol evitati: domina Palmisani, ultimo De Gea, deludente Vicario
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova
Serie C
Immagine box news Serie C Renate in crisi, parla l'ex Foschi: "Dare la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo"
Immagine box news Serie C Da un anno all'altro: l'ottobre nero di De Luca. Due esoneri dal Picerno in questo mese dell'anno
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche Picerno. Esonerato De Luca
Immagine box news Serie C Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club
Immagine box news Serie C Corini sì, Corini no? Forse decisiva la sfida al Cittadella. Ma il club annulla appuntamenti
Immagine box news Serie C Conte saluta definitivamente il Sorrento: contratto risolto dopo l'esonero. È pronto per la Nocerina
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi