Braga, esonerato Carlos Vicens: per l'ex vice di Guardiola fatale la sconfitta col Gil Vicente

Il Braga ha annunciato l'esonero di Carlos Vicens, all'indomani della sconfitta casalinga per 2-1 contro il Gil Vicente. Decisiva una serie di risultati negativi che aveva già visto la formazione portoghese cadere contro Copenaghen (0-3) e Sporting Lisbona (1-3), con una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate.

Per il tecnico spagnolo si chiude così la prima esperienza da allenatore principale dopo gli otto anni trascorsi nello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Alla guida del Braga, in circa un anno e quattro mesi, Vicens lascia un bilancio di 41 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte in 76 partite ufficiali. Il club portoghese, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato anche l'addio dell'intero staff tecnico, ringraziando Vicens e i suoi collaboratori per il lavoro svolto e augurando loro le migliori fortune professionali.

Per la successione il favorito è Franclim Carvalho. Il tecnico portoghese, 39 anni, conosce già molto bene l'ambiente Braga, dove ha lavorato nel settore giovanile e come vice di Artur Jorge tra il 2022 e il 2024. Attualmente è libero dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo dello scorso agosto e, salvo sorprese, sarà lui a raccogliere l'eredità di Vicens sulla panchina biancorossa.