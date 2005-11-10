Lione, Carlos Vicens è il nuovo allenatore: l'ex City raccoglie l'eredità di Fonseca

Il Lione ha ufficializzato l'ingaggio di Carlos Vicens come nuovo allenatore della prima squadra. La società francese ha spiegato di aver individuato nel tecnico spagnolo il profilo ideale per dare continuità al progetto sportivo, puntando su una filosofia di gioco, un metodo di lavoro e una particolare attenzione alla crescita dei calciatori pienamente in linea con gli obiettivi del club.

Dall'Academy del City all'exploit con il Braga

Originario di Maiorca, Vicens ha mosso i primi passi nel calcio spagnolo prima di approdare al Manchester City nel 2017. Dopo l'esperienza alla guida dell'Under 18, nel 2021 è entrato nello staff di Pep Guardiola, rimanendo per quattro stagioni al fianco del tecnico catalano in prima squadra. Nell'estate del 2025 ha scelto di iniziare la carriera da primo allenatore accettando la proposta dello Sporting Braga. Alla sua stagione d'esordio ha chiuso il campionato al quarto posto, raggiungendo inoltre la finale della Coppa di Lega portoghese e la semifinale di Europa League, traguardo che mancava a un club lusitano nelle competizioni europee da dodici anni.

Lo staff e il primo allenamento

Vicens porterà con sé il vice Mario Enguidanos, il responsabile della performance Lander Iza Garcia e i collaboratori Jordi Lie Fernandez e Willy Alonso. Nel nuovo staff resterà anche Jorge Maciel come allenatore in seconda, mentre Adrien Tarascon continuerà a seguire lo sviluppo individuale dei giocatori. Promosso infine Sébastien Hamel, che entrerà stabilmente nello staff della prima squadra dopo l'esperienza con la Pro 2. Il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento già nella mattinata di domani e sarà presentato ufficialmente alla stampa nel pomeriggio.