Vicens al Lione, suggerito da... Guardiola. Il dg: "Molto entusiasta di lui, della sua mentalità"

L'Olympique Lione ha presentato questo martedì il suo nuovo allenatore, lo spagnolo Carlos Vicens. Ex tecnico dello Sporting Braga, il 43enne ha coperto il vuoto lasciato dall'ormai ex Paulo Fonseca, passato allo Sporting Lisbona per rimettere piede in patria e abbracciare la causa dei Leoes.

Guarda un po'

Il nuovo allenatore dei Rhodaniens ha potuto contare su un bel supporto, essendo stato elogiato da Pep Guardiola, di cui è stato il vice al Manchester City per 5 anni. Mentre il direttore generale dell'Olympique Lione, Michael Gerlinger, ha rivelato in conferenza stampa di aver contattato proprio il tecnico catalano - senza squadra dall'estate - per avere informazioni.

La rivelazione

"Ho parlato con Guardiola, che è stato molto entusiasta su Carlos", la dichiarazione del dg del Lione. "Per noi la decisione migliore alla fine è stata quella di lasciare che Paulo si unisse al suo club del cuore e abbiamo preso Carlos. Quando parli con Pep è un monologo ed è positivo. Mi ha parlato dei calci piazzati e della mentalità. Mi ha detto che Carlos è una persona bravissima. Mi ha consigliato di andare avanti e parlare con Carlos". Da lì la scelta di proporre e ingaggiare Vicens fino al 2028.