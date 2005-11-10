Carlos Vicens si prepara al primo appuntamento ufficiale da allenatore del Lione, ma ad attenderlo non c’è soltanto il difficile campo del Lilla. Il nuovo tecnico dell’OL dovrà infatti provare a interrompere una particolare serie negativa che accompagna gli ultimi allenatori del club francese.

Un tabù esterno che dura da anni

Da Peter Bosz in poi, nessuno dei tecnici del Lione è riuscito a vincere la prima partita di Ligue 1 in trasferta. Una statistica che riguarda anche gli allenatori subentrati in corsa e che ora mette Vicens davanti a una sfida. La lista è la seguente: Bosz perse 3-0 ad Angers, Laurent Blanc cadde 3-2 a Rennes, Fabio Grosso fu battuto 1-0 a Brest, Pierre Sage uscì sconfitto 3-2 contro il Lens e Paulo Fonseca iniziò la sua avventura esterna con un ko per 3-2 contro il Marsiglia. Anche Jorge Maciel, tecnico ad interim dopo l'addio del portoghese, non è riuscito a invertire la tendenza, perdendo 2-0 a Brest.

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Per Vicens, arrivato dopo l’esperienza al Braga e chiamato a rilanciare il progetto del club, il debutto sarà quindi subito impegnativo: il Lione affronterà infatti un Lille protagonista in campionato e ancora imbattuto tra le mura amiche in Ligue 1. Lo spagnolo, ex assistente di Guardiola, ha avuto poco tempo per lavorare con l’intero gruppo, considerando il rientro dei nazionali dopo la pausa internazionale; nonostante ciò, vuole vedere una squadra pronta a reagire: un successo al primo tentativo cancellerebbe subito un piccolo tabù che pesa sulle ultime gestioni tecniche dell’OL.