Lione, caccia al sostituto di Fonseca: l'ex vice di Guardiola è il favorito per la panchina
Tommaso Maschio
Il passaggio di Paulo Fonseca dal Lione allo Sporting CP, con l’annuncio atteso nelle prossime ore, mette il club francese nelle condizioni di dover trovare un nuovo allenatore a cui affidare la squadra dopo l’addio del tecnico lusitano. Secondo quanto riferito da A Bola il favorito per guidare il Lione nel proseguo della stagione sarebbe lo spagnolo Carlos Vicens, a lungo vice di Pep Guardiola al Manchester City (dove ha allenato anche l’Under 18) ed esonerato dal Braga lo scorso 20 ottobre dopo un avvio negativo in campionato e una sola vittoria nelle ultime sei gare giocate.
Superato Thiago Motta
Come riportato questa mattina anche l'ex Juventus e Bologna Thiago Motta era fra i candidati per la successione di Fonseca al Lione, ma la sua candidatura sembra avere perso terreno nelle ultime ore a causa delle richieste economiche avanzate dall'italo-brasiliano.