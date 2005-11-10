Calafiori: "Il giorno del titolo con l'Arsenal è sicuramente il più bello della mia vita"

Riccardo Calafiori ha definito la conquista della Premier League con l'Arsenal come il giorno più bello della sua vita, rivelando che il titolo è arrivato proprio nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno e gli ha lasciato un'immensa sete di altri successi. "È sicuramente il giorno più bello della mia vita, anche perché è coinciso con il mio compleanno. È stato pazzesco!", ha raccontato il difensore azzurro ai microfoni del programma ufficiale dei Gunners.

Il gruppo squadra ha assistito al pareggio tra Bournemouth e Manchester City direttamente al centro d'allenamento lo scorso 19 maggio, un risultato che ha reso l'Arsenal matematicamente irraggiungibile in vetta. Calafiori ha ammesso che questo trofeo, il primo grande titolo della sua carriera, è stato "ancora più bello di come lo avessi sognato» e ha portato «una liberazione enorme per tutto il club e la famiglia dell'Arsenal".

Il difensore ha poi sottolineato come la vittoria diventi una vera e propria dipendenza: "Se inizi a vincere, ti affezioni a questa sensazione e vuoi provarla ancora e ancora. In aereo di ritorno dall'Ungheria (dopo la finale di Champions, ndr) ci dicevamo che non avevamo davvero voglia di farla. Ma poi, quando abbiamo visto quanta gente c'era per strada ad aspettarci, siamo impazziti dalla gioia!".