Riccardo Calafiori oggi è tra i protagonisti dell'Arsenal che nella scorsa stagione ha vinto la Premier League ed aveva la possibilità anche di completare uno storico double aggiungendoci la Champions, salvo poi però perdere in finale contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain.

Bologna annata più bella della vita

Una tappa fondamentale nella carriera di Calafiori, quella che gli ha permesso di arrivare fino all'Arsenal, è stata però il Bologna. E il difensore non se l'è dimenticato, come testimoniato anche dalle risposte date nel corso dell'intervista con GQ Italia: "Quella è stata l’annata più bella della mia vita, sicuramente. Ricordo la fame che avevo dentro di dimostrare chi ero. Non era desiderio di vendetta, ma volevo far vedere che giocatore ero anche in Italia, nel mio paese".

Thiago Motta gli ha cambiato la carriera

Una menzione speciale, infine, va anche in direzione di Thiago Motta, l'allenatore di quel Bologna: "Mi ha cambiato la carriera. Lui è stato il primo che mi ha lasciato questa libertà in campo, che mi ha capito. E io ho capito tanto lui anche".

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