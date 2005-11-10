Riccardo Calafiori nelle scorse ore è stato premiato in Campidoglio, al Comune di Roma, con il riconoscimento pubblico di 'Figlio di Roma' che gli è stato consegnato dal primo cittadino Roberto Gualtieri.

Buon feeling di partenza con il ct

Parlando nel corso della cerimonia, Calafiori ha toccato anche svariati argomenti legati all'attualità del calcio. Come per esempio l'umore nella nazionale italiana dopo la batosta subita sul campo del Belgio che ha messo fine al cammino in Nations League. Cominciando però da una sua sensazione generale: “Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti”.

Belgio una batosta, il percorso resta

E ancora, tornando invece al pesante 4-1 rimediato dagli Azzurri a Bruxelles, prosegue e conclude nelle sue riflessioni a tema nazionale Calafiori: “Col Belgio è stata una bella batosta ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell’ultima partita ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia e non avevamo paura in campo. Bisogna ripartire da questi concetti. Dispiace essere usciti, c’è tanta strada da fare ancora”.

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