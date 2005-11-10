Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana, è stato intervistato dal periodico GQ Italia e ha cominciato nelle sue riflessioni dal momento del grave infortunio al ginocchio che lo ha colpito quando era ancora un talento della Roma Primavera: "È stato un momento chiave della mia carriera e della mia vita. Ripensandoci lo vedo solo come una cosa positiva. Ero in shock e la mia famiglia era ancora più dispiaciuta di me".

Il periodo di Roma

A dargli una mano nell'ascesa post-infortunio, anche un 'amico speciale' come Daniele De Rossi: "Abbiamo stretto durante la riabilitazione, mi veniva a prendere a casa e mi portava agli allenamenti. L'ho ringraziato mille volte ma non mi stancherò mai di farlo". Chi invece rischiava di turbarlo è stato Mourinho, quando dopo il ko per 6-1 a Bodo in Europa League minaccia (e poi attua) l'allontanamento di molti protagonisti di serata. Tra i quali, appunto, Calafiori: "Negli anni scorsi ci ripensavo tanto. Avevo gli incubi, anche mesi dopo. Avevo diciannove anni. Essendo nato a Roma ed essendo romanista l’ho vissuta in modo forse troppo profondo. Adesso l’ho dimenticata e capisco che esageravo. Da quella sera non ho più iniziato da titolare alla Roma e a gennaio sono andato in prestito al Genoa: peggio. Il percorso positivo è cominciato al Basilea".

Il rilancio al Bologna

Le ottime prestazioni in Svizzera lo riportano in Italia, al Bologna di Thiago Motta in cui si consacra: "Quella è stata l’annata più bella della mia vita, sicuramente. Ricordo la fame che avevo dentro di dimostrare chi ero. Non era desiderio di vendetta, ma volevo far vedere che giocatore ero anche in Italia, nel mio paese". L'ottimo rendimento gli spalanca le porte dell'Arsenal, in cui è riuscito a crescere ancora: "Innanzitutto non pensavo di poter giocare terzino sinistro a questi livelli, mi sentivo più un centrale. E mi piacerebbe affrontare Yamal lì, finora l'ho sfidato solo da centrale".

Il trionfo all'Arsenal

All'Arsenal è parte integrante della squadra che ha rotto la maledizione Premier League dopo 22 anni: "È stato un momento chiave, mentre tutti credevano che avremmo perso, abbiamo capito che avremmo vinto e che la storia non si sarebbe ripetuta". Pochi giorni dopo, anche una finale di Champions League: "Io non ho giocato e la sera mi sentivo vuoto, spento. La mattina dopo però avevamo la parata con i tifosi per festeggiare la Premier League: quando ho visto tutta quella gente ho capito aver perso la finale di Champions non aveva cancellato ciò che avevamo fatto".

Tributo a Thiago Motta

Raccontato quanto Arteta sia stato bravo - forse l'unico che ce l'ha fatta davvero - a capirlo come persona, Calafiori non può che spendere parole speciali anche per Thiago Motta: "Mi ha cambiato la carriera. Lui è stato il primo che mi ha lasciato questa libertà in campo, che mi ha capito. E io ho capito tanto lui anche". E poi, parlando di sé, aggiunge invece: "Il problema è che se qualcuno vede solo le mie foto, i miei video, ma non mi conosce per come sono come persona può farsi delle idee sbagliate. Può pensare che io sia uno ossessionato dall’aspetto esteriore, che sia uno superficiale". Infine: "Mi prendono in giro perché bevo il mate. Mi dicono “mica sei argentino”. A me non interessa, sono sempre stato così, anche da piccolo. Mi piaceva fare cose diverse, mi giudicavano ma non me ne fregava niente".