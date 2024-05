Ufficiale Camerun, la Federcalcio licenzia il commissario tecnico Brys: la nota

E’ durata poco più di un mese e mezzo l’avventura di Marc Brys sulla panchina del Camerun. Il tecnico infatti ha annunciato il termine del rapporto con l’allenatore che era arrivato in sella ai Leoni Indomabili lo scorso 3 aprile 2024. La sua nomina infatti ha scatenato un contenzioso fra le Federcalcio, capitanata da Samuel Eto’o, e dal Governo camerunese. Quest’ultimo ha infatti optato per la nomina dell’ormai ex ct senza sentire il parere del maggiore organo calcistico dello stato.

La questione è arrivata persino al Comitato Olimpico Nazionale Camerunese. Nella giornata di oggi la camera di conciliazione e arbitrato ha preso la sua decisione, la Federcalcio ha optato per il licenziamento del commissario tecnico.

Questo il comunicato: "La Federcalcio camerunese (FECAFOOT) prende atto del verbale (…) del 21 maggio 2024 reso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale del Camerun (CNOSC) relativo alla nomina dello staff tecnico, amministrativo e medico della Selezione Nazionale Maschile A dei Leoni Indomabili del Camerun. La conseguenza immediata di queste decisioni, prese in violazione di ogni disposizione legale e regolamentare, è la sospensione con effetto immediato dello staff degli Indomabili Lions, guidato dal Sig. Marc BRYS, allenatore-selezionatore. FECAFOOT si riserva il diritto di trasmettere alla FIFA tali decisioni che costituiscono un ostacolo al processo di preparazione dei futuri eventi sportivi. Il comitato di emergenza FECAFOOT si riunirà senza indugio per intraprendere le azioni appropriate su questi atti".