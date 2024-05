Ufficiale Caos in Camerun, Eto'o litiga con Brys e nomina il nuovo CT: è Martin Mpile

Non c'è pace per la Federcalcio del Camerun. La disputa tra il presidente Samuel Eto'o e il governo camerunese ha aggiunto un nuovo capitolo qualche ora fa, quando c'è stato un violento alterco tra lo stesso ex giocatore di Inter e Barcellona e Marc Brys, l'allenatore belga nominato CT dal ministro dello Sport poche settimane fa.

La Federazione ha deciso di licenziare ieri Brys definitivamente: il braccio di ferro, almeno per il momento, lo ha vinto Eto'o, che ha nominato Martin Ndtoungou Mpile alla guida dei Leoni Indomabili. In mezzo a questo caos, il Camerun deve disputare due partite nei prossimi giorni, contro Capo Verde (8 giugno) e Angola (11 giugno), valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.