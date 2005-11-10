Champions League, designato l'arbitro di PSG-Barcellona: fischia l'inglese Michael Oliver

Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere la sfida tra Paris Saint-Germain e Barcellona, in programma martedì alle 21 e valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. La UEFA ha designato il direttore di gara britannico, 41 anni, per uno degli incontri più attesi del turno.

I precedenti con PSG e Barcellona

Oliver vanta una lunga esperienza internazionale: ha diretto 432 partite di Premier League e 48 incontri di Champions League. Nel corso della sua carriera ha arbitrato sei volte il PSG nella massima competizione europea, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta per la formazione francese. L'arbitro inglese ritroverà inoltre le due squadre dopo il precedente confronto dell'ottobre 2025, quando il PSG si impose per 2-1 sul campo del Barcellona, nonostante le numerose assenze nella formazione parigina. Il bilancio dei catalani con Oliver è invece meno positivo: in cinque partite dirette dall'inglese in Champions League, il Barcellona ha ottenuto una sola vittoria. Un dato statistico che accompagna l'avvicinamento alla sfida del Parco dei Principi, senza però determinare l'esito del confronto.