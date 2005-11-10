È stato un mercoledì sera importante per le italiane in Champions League, con l'Inter vincente ai danni dello Stoccarda e la Roma uscita con un pareggio dal Parco dei Principi. La squadra di Chivu era chiamata a vincere contro i tedeschi per alimentare la corsa ai primi otto posti che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale e così ha fatto, sorridendo più del dovuto grazie alla rete di Lautaro Martinez: il capitano era mancato molto ai Campioni d'Italia in carica, ritrovare anche l'argentino ha un certo peso nell'economia del calcio nerazzurro.

La Roma invece affrontava un banco di prova pesante, nella tana dei Campioni d'Europa. Dopo esser stata avanti, la squadra di Gasperini è stata rimontata dal PSG ma è riuscita a strappare un pari prestigioso, pur avendo avuto anche altre occasioni per segnare e provare a vincere. Ne parliamo nel TMW News di oggi con l'ex centrocampista Antonio Sabato, prima di lanciare un'intervista esclusiva con Emanuel Vignato: dagli esordi al Chievo agli anni di Bologna, l'esterno classe 2000 ripercorre con noi tutta la sua carriera. Ecco la puntata odierna: