Cosa definisce un allenatore come uno dei migliori al mondo? Il palmares, verrebbe da rispondere. E in effetti, nel calcio, i trofei hanno sempre avuto - e continueranno ad avere - un peso enorme nel determinare giudizi e valutazioni. Ma possono davvero rappresentare l'unico metro di paragone? La storia del calcio ci insegna di no. Basta guardare alla lista degli allenatori che hanno conquistato titoli prestigiosi senza per questo lasciare un'impronta altrettanto significativa sul gioco o sulla storia di questo sport. C'è, infatti, un altro criterio da considerare, ossia la capacità di incidere, di trasformare una squadra, valorizzare i propri giocatori e lasciare un segno riconoscibile ben oltre i risultati. Ed è proprio da questa prospettiva che Gian Piero Gasperini merita un posto tra i più grandi allenatori italiani degli ultimi vent'anni.

L'elite del calcio incorona Gasp

Dopo aver preso l'Atalanta e averla rigirata come un calzino, rivoluzionandone per sempre la storia, adesso Gasp sta provando a fare la stessa cosa a Roma, puntando ad una chimera chiamata Scudetto che nella Capitale manca dal 2001. E se serviva una conferma di quanto i giallorossi siano cresciuti sotto la sua guida, ci hanno pensato ieri le parole di un bi-campione d'Europa in carica come Luis Enrique. "È stata la partita più difficile che abbiamo dovuto affrontare quest'anno. Il futuro della Roma è meraviglioso, mi stupirei se non vincesse lo Scudetto". Parole importanti, alle quali il tecnico spagnolo ha aggiunto un vero e proprio endorsement: "Spero di non incontrarla di nuovo in Champions, forse solo in finale".

Ma queste parole non vi ricordano qualcosa? Perché non è la prima volta che un allenatore di caratura mondiale rimane impressionato dal lavoro di Gasperini, al punto da manifestare apertamente tutta la difficoltà di affrontare le sue squadre. Sette anni fa era toccato a un altro tecnico spagnolo, forse il più influente della sua generazione: Pep Guardiola. Il catalano la definì con una frase destinata a diventare iconica: "Giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista".

il riconoscimento oltre ai trofei

Ma i complimenti non sono finiti qui. Da Ancelotti che definì Gasp un "allenatore eccellente", Klopp rivelò di "ammirarlo e studiarlo", Flick definì il lavoro del tecnico italiano "incredibile" e il suo stile di gioco "unico in Europa", e chi più ne ha più ne metta. Insomma, quando allenatori che hanno vinto tutto, scritto pagine indelebili della storia del calcio e rivoluzionato il modo di interpretare questo sport si ritrovano concordi nel celebrare il valore del tuo lavoro, difficilmente si tratta di semplici complimenti di circostanza. È il riconoscimento di una grandezza che va oltre i trofei, i risultati e persino le classifiche. In tal senso, Gasperini ha dimostrato di saper prendere una squadra, cambiarne il destino e renderla qualcosa che prima non era. Lo ha fatto a Bergamo, ci sta provando a Roma. E forse è proprio questo, più di qualsiasi coppa alzata al cielo, a spiegare perché Gasp appartenga alla pletora dei migliori allenatori al mondo.