Il Club Brugge è pronto per l'Inter: 4-1 in campionato, a segno anche Tresoldi
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Daniele Najjar
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10.10.2026 23:42Calcio estero
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Il Club Brugge è pronto per la sfida in Champions League contro l'Inter, in programma martedì sera, a San Siro. La squadra allenata dal croato Ivan Leko ha superato 4-1 il RAAL La Louviere. A segno anche Nicolò Tresoldi, giocatore conteso da Italia e Germania per averlo con sé in ottica futura, in nazionale.
Il Club Brugge con questo successo si è portato a quota 21 punti in classifica nel campionato belga, a -1 dal Gent che occupa attualmente la vetta della graduatoria. 7 vittorie e un solo ko fino a qui in campo nazionale, con 19 gol fatti e solo 4 subiti. Nell'esordio in Champions League invece era arrivato un ko per 3-2 contro l'Aston Villa.
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