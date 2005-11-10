Il Club Brugge è pronto per l'Inter: 4-1 in campionato, a segno anche Tresoldi

Il Club Brugge è pronto per la sfida in Champions League contro l'Inter, in programma martedì sera, a San Siro. La squadra allenata dal croato Ivan Leko ha superato 4-1 il RAAL La Louviere. A segno anche Nicolò Tresoldi, giocatore conteso da Italia e Germania per averlo con sé in ottica futura, in nazionale.

Il Club Brugge con questo successo si è portato a quota 21 punti in classifica nel campionato belga, a -1 dal Gent che occupa attualmente la vetta della graduatoria. 7 vittorie e un solo ko fino a qui in campo nazionale, con 19 gol fatti e solo 4 subiti. Nell'esordio in Champions League invece era arrivato un ko per 3-2 contro l'Aston Villa.