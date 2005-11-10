Cosa farà l'Inter a gennaio con il centrocampista Aleksandar Stankovic? Appare ormai abbastanza acclarato che il calciatore serbo classe 2005 - tornato in estate dopo l'ottima esperienza in Belgio con la maglia del Club Brugge - sia per Cristian Chivu l'ultima opzione per il suo centrocampo. Da quando è iniziata la stagione ha giocato 45 minuti di fila solo contro il Venezia, poi una panchina dopo l'altra. Solo scampoli di partita anche quando la situazione è emergenziale, quando sia Calhanoglu che Zielinski non sono a disposizione come mercoledì sera contro lo Stoccarda. In quell'occasione solo quattro minuti per il classe 2005 a cui è stato preferito Sucic. "Perché il croato gli dà più sicurezze", ha detto Florenzi nel pre-partita. Ma allora quando arriverà il momento del serbo?

L'Inter l'ha pagato 23 milioni

E dire che in estate l'Inter con le sue decisioni di mercato sembrava voler puntare eccome sul giocatore cresciuto ad Appiano Gentile. Dopo una stagione da protagonista in Jupiler League da nove gol e quattro assist con la casacca del Club Brugge, il classe 2005 è stato riportato in Italia per i 23 milioni di euro stabiliti un anno prima quando il giocatore venne spedito in Belgio a farsi le ossa. Quando venne acquistato per dieci milioni di euro dalla società fiamminga per sostituire Ardon Jashari.

No a un paio di offerte dalla Premier

Non solo: la scorsa estate la società nerazzurra avrebbe avuto la possibilità di definire un'immediata plusvalenza con la cessione di Stankovic perché dalla Premier League sono arrivate un paio di proposte da oltre 40 milioni di euro per il suo cartellino. Forte però della volontà del giocatore di giocarsi le sue carte all'Inter, il club nerazzurro nell'ultima finestra di calciomercato non ci ha pensato due volte a rispedirle al mittente. Un paio di no importanti per un giocatore che oggi con Chivu sta trovando pochissimo spazio: a gennaio cambierà lo scenario?