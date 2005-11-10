Il Liverpool si presenta alla trasferta sul campo del Club Brugge con due assenze pesanti. Alla vigilia della gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, in programma domani in Belgio, Andoni Iraola ha fatto il punto sulle condizioni di Cody Gakpo e Ryan Gravenberch, entrambi costretti a saltare anche l'impegno europeo dopo aver già dato forfait contro il Manchester United.

Il quadro più definito riguarda Gakpo. L'allenatore dei Reds ha spiegato che l'attaccante olandese ha riportato un problema al soleo, di natura muscolare, e non sarà a disposizione neppure per la prossima partita di campionato. "Con Cody si tratta di un infortunio al soleo, un problema muscolare. Non è una cosa grave, ma ci aspettavamo che fosse fuori. Salterà anche il fine settimana. La situazione è più prevedibile", ha dichiarato Iraola.

Gravenberch, dolore alla fascia: tempi incerti

Più delicata la situazione di Gravenberch, alle prese con un dolore che continua a condizionarlo. Il tecnico non ha indicato una possibile data per il rientro: "Con Ryan è difficile dirlo. Ha dolore e i problemi alla fascia sono difficili da risolvere. A volte si riesce a gestire il dolore, ma in questo momento la situazione non è buona. Vedremo se riusciremo a trovare un modo per risolvere il problema: infortuni di questo tipo non sono semplici da superare".

Due defezioni che riducono le alternative a disposizione di Iraola in una trasferta importante per il cammino europeo. Il Liverpool arriva alla quinta giornata con nove punti, dopo aver vinto le prime tre partite contro Atletico Madrid, LASK e Villarreal e aver perso 3-2 sul campo del Fenerbahçe. La sfida contro il Brugge rappresenta dunque l'occasione per ripartire dopo il primo stop continentale della stagione.