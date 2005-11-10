Il Napoli ha individuato in Carlos Forbs un possibile rinforzo di livello per il reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sarebbe rimasto particolarmente colpito dalle qualità e dalle ulteriori prospettive di crescita dell'esterno portoghese, classe 2004 attualmente in forza al Club Brugge.

Forbs è un'idea per sostituire Matteo Politano

In casa partenopea Forbs potrebbe rappresentare il sostituto definitivo di Matteo Politano, individuato come un tassello da rimpiazzare nel medio-lungo periodo. L'operazione, tuttavia, richiederà eventualmente uno sforzo economico significativo: per convincere il Brugge a lasciar partire il proprio talento serviranno, a detta della rosea, circa 23 milioni di euro.

I numeri di Carlos Forbs in questa stagione

In 17 presenze stagionali col Club Brugge Forbs ha collezionato 5 gol e 8 assist. In totale, per lui si contano 1442 minuti giocati finora in tutte le competizioni.