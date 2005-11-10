Real, colpo di scena: Courtois spera di giocare contro il Barcellona. Cosa succede

La nota diramata dal Real Madrid non sembrava lasciare dubbio alcuno sull'assenza di Thibaut Courtois nel big match di vertice per LaLiga di questa sera contro il Barcellona, invece - secondo quanto rivelato da The Athletic - il portiere belga spera comunque di giocare nel Clásico e potrebbe addirittura viaggiare insieme alla squadra per presenziare alla partita mentre si riprende dall'influenza.

La ricostruzione

Domenica mattina, il Madrid ha rilasciato una nota ufficiale in cui comunicava che Courtois avrebbe dato forfait a causa di un virus influenzale, ma ora è ottimista riguardo alla possibilità di viaggiare e rendersi disponibile. Il 34enne è il portiere titolare di Mourinho, sempre titolare in qualsiasi partita di questa stagione con la maglia blanca, mentre il secondo portiere Andriy Lunin resta pronto a subentrare qualora non dovesse essere disponibile.

La situazione

Il Real Madrid starebbe privilegiando la strada della cautela sulla disponibilità di Courtois per la partita di oggi, con il portiere della squadra C del club Illia Voloshyn intento a viaggiare con la prima squadra per raggiungere Barcellona e il Camp Nou. Con presenze a livello di Under-20 con l'Ucraina, Voloshyn non ha ancora fatto alcuna apparizione in prima squadra a livello di club. Sergio Mestre è l'altro portiere presente nella rosa dei convocati per la partita.