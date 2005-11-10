Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, Thibaut Courtois ha parlato anche del momento di Vinicius Jr.. L’attaccante brasiliano è stato al centro di diverse discussioni nelle ultime settimane per alcune prestazioni al di sotto delle aspettative, ma il portiere del Real Madrid ha voluto ribadire la fiducia totale del gruppo nei suoi confronti.

La difesa

Il numero uno belga ha spiegato che il talento brasiliano può contare sul sostegno dell’intero spogliatoio: "Ci sosteniamo tutti a vicenda. Non è che dobbiamo costantemente stargli dietro, è un ragazzo felice e sa fare autocritica". Courtois ha poi sottolineato l’importanza di ritrovare il miglior Vinicius per il Real Madrid, evidenziando le qualità che lo rendono un giocatore speciale: "Gli unici che conosco capaci di fare certe cose sono Messi e Cristiano Ronaldo. L’altro giorno ho rivisto quella scintilla in lui".

Il Real aspetta il ritorno del suo campione

Secondo il portiere, il momento del brasiliano dipende soprattutto dall’aspetto mentale: "È più una questione di mentalità, deve sentirsi libero". Un messaggio chiaro nei confronti di un giocatore che, dopo una settimana positiva con la nazionale brasiliana, cerca ora continuità anche con la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo continua infatti a puntare sulle sue giocate e sulla sua capacità di incidere nelle partite più importanti.