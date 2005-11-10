Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il PSV Eindhoven, parlando così dei Blancos e del cambio di marcia delle Merengues nell'ultimo periodo: "Dovevamo capire cosa volesse l'allenatore. La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi, ci ha resi più forti. Questo è stato fondamentale per cambiare la nostra mentalità. Non siamo solo undici giocatori; anche chi entra dalla panchina fa la differenza".

Mourinho

Courtois parla anche dell'impatto avuto dallo Special One e risponde così a chi gli chiede se sia diventato più paziente: "Lo conosco da quando avevo 22 anni. Ha più esperienza. Si cambia con gli anni. Forse affronta le cose con più calma. È una persona tranquilla e, quando deve dire la sua, la dice. Come l'altro giorno durante l'intervallo (ride, ndr), ha detto quello che pensava".