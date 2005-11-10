Nel girono di vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, è intervenuto in conferenza stampa il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Queste le sue parole, iniziando dalla recente firma sul rinnovo: "Sono molto felice e orgoglioso di aver firmato per un altro anno. Il mio obiettivo è concludere la mia carriera qui. Sono grato per la fiducia che il club mi ha dimostrato".

Si considera il miglior portiere nella storia del Real Madrid?

"Non dovrei essere io a dirlo. Immagino di essere al vertice, ma ogni epoca è diversa. Non si possono paragonare le regole attuali con quelle di 20 o 30 anni fa. Sono comunque orgoglioso di far parte della storia del Real Madrid".

Qual è stato il punto di svolta per la squadra?

"Dovevamo capire cosa volesse l'allenatore. La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in noi stessi, ci ha resi più forti. Questo è stato fondamentale per cambiare la nostra mentalità. Non siamo solo undici giocatori; anche chi entra dalla panchina fa la differenza".

Mourinho è forse più saggio e paziente?

"Lo conosco da quando avevo 22 anni. Ha più esperienza. Si cambia con gli anni. Forse affronta le cose con più calma. È una persona tranquilla e, quando deve dire la sua, la dice. Come l'altro giorno durante l'intervallo (ride, ndr), ha detto quello che pensava".

Il presidente ha detto che i giocatori non dovrebbero essere fischiati...

"I fischi capitano in qualsiasi stadio. I tifosi pagano un sacco di soldi per venire a vederci e hanno il diritto di esprimersi. Ciò che rende grande il Real Madrid sono gli standard elevati. Non sempre aiutano, è chiaro. Possono far dubitare un giocatore. Ma noi li prendiamo con calma e rispetto. Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione e di esprimerla. Vinicius? Ci sosteniamo tutti a vicenda. Non c'è bisogno di stargli particolarmente vicino. È felice, è autocritico e sa di dover lavorare. Non si può essere sempre un numero 9 o un numero 10. Solo Messi o Cristiano ci sono riusciti. Ma lo vedo grintoso".