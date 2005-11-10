L'ingresso di Thibaut Courtois nella Reggiana aveva alimentato le speranze e l'entusiasmo di un'intera città, ma l'ipotesi di vedere il portiere del Real Madrid coinvolto nell'acquisizione del club sembra destinata a sfumare. La trattativa avrebbe infatti preso un'altra direzione, con un gruppo italiano pronto a superare la concorrenza proprio nelle battute finali.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la cordata bresciana guidata da Stefano Medioli e Paolo Gesa, amministratore delegato di Credito Lombardo Veneto, sarebbe vicina a rilevare il 75% delle quote della Reggiana, attualmente di proprietà di Romano Amadei.

La soluzione avrebbe incontrato anche il favore di Immergas, che continuerebbe a sostenere il club rimanendo al fianco del presidente Carmelo Salerno attraverso una sponsorizzazione pluriennale di importante entità. Il progetto Nxtplay, che aveva fatto sognare i tifosi con la possibile partecipazione di Courtois, sarebbe dunque stato superato proprio sul traguardo.