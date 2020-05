Conte ricorda la Premier vinta col Chelsea: "Terry fu fondamentale. Un privilegio allenarlo"

Tre anni fa il Chelsea vinceva la Premier League. Condottiero di quella squadra Antonio Conte, intervenuto a Sky Sports: "È stato un privilegio per me essere il tecnico di una leggenda del Chelsea come John Terry. Parliamo di un grande uomo e poi un grande calciatore. Mi ha aiutato tantissimo nella mia prima stagione dentro e fuori dal campo. È stato importante al campo di allenamento, durante le sessioni per mantenere alto il livello di concentrazione". Il capitano, sotto la gestione Conte, ha disputato l'ultima stagione al Chelsea. Chiedendo e ottenendo nella sua ultima partita di essere sostituito al 26': "Perché il 26 era il suo numero di maglia e per me è stato un piacere dargli questa opportunità. Non lo ringrazierò mai abbastanza. È stato molto importante per me e per la squadra".