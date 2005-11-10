Kaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma

Kaua Pascini è il nome nuovo che viene dal Sudamerica. E che piace anche in Italia. È entrato infatti nel radar di un paio di società. La Roma è da tempo alla ricerca di un vice Wesley e in prospettiva questa potrebbe essere un’occasione a costi ancora relativamente contenuti. Lo stesso discorso vale per la Juventus, che anche in estate ha provato a prendere un esterno basso a sinistra. I bianconeri sono infatti attenti a tutto quello che il mercato può offrire. Il brasiliano in forza all’Atletico Mineiro è sicuramente uno dei migliori talenti della sua generazione. La sua crescita non è passata inosservata a tanti club internazionali, che stanno studiando la situazione.

Il suo futuro probabilmente sarà in Europa, anche perché qui potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione. Classe 2008 ha già fatto parte della Nazionale Under 16 del suo paese ed è nel giro dell’Under 20. Per caratteristiche e il modo di giocare ricorda, con tutti i debiti paragoni Marcelo. Ovviamente nessuno dice che diventerà come lui ma è un giocatore che ha ottime potenzialità. Il suo contratto con l’Atletico Mineiro è in scadenza nel giugno 2030 ma se ci dovesse essere un’offerta importante già a gennaio è evidente che verrebbe presa in considerazione. Insomma riflettori puntati su Kaua Pascini, per il quale nel destino ci sarà sicuramente il calcio europeo. Per il momento se lo gode l’Atletico Mineiro, la sensazione però è che sia solo questione di tempo. Resta da capire solo in quale campionato, magari proprio in serie A.