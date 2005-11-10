Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Kaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma

TMW
Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
Oggi alle 08:55Serie A
30.10.2026 08:55Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Kaua Pascini è il nome nuovo che viene dal Sudamerica. E che piace anche in Italia. È entrato infatti nel radar di un paio di società. La Roma è da tempo alla ricerca di un vice Wesley e in prospettiva questa potrebbe essere un’occasione a costi ancora relativamente contenuti. Lo stesso discorso vale per la Juventus, che anche in estate ha provato a prendere un esterno basso a sinistra. I bianconeri sono infatti attenti a tutto quello che il mercato può offrire. Il brasiliano in forza all’Atletico Mineiro è sicuramente uno dei migliori talenti della sua generazione. La sua crescita non è passata inosservata a tanti club internazionali, che stanno studiando la situazione.

Il suo futuro probabilmente sarà in Europa, anche perché qui potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione. Classe 2008 ha già fatto parte della Nazionale Under 16 del suo paese ed è nel giro dell’Under 20. Per caratteristiche e il modo di giocare ricorda, con tutti i debiti paragoni Marcelo. Ovviamente nessuno dice che diventerà come lui ma è un giocatore che ha ottime potenzialità. Il suo contratto con l’Atletico Mineiro è in scadenza nel giugno 2030 ma se ci dovesse essere un’offerta importante già a gennaio è evidente che verrebbe presa in considerazione. Insomma riflettori puntati su Kaua Pascini, per il quale nel destino ci sarà sicuramente il calcio europeo. Per il momento se lo gode l’Atletico Mineiro, la sensazione però è che sia solo questione di tempo. Resta da capire solo in quale campionato, magari proprio in serie A.

Articoli correlati

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:05 Serie A
Cardinale fa chiarezza su Krosche: "Non ho fretta e non con­se­gnerò più le chiavi del Milan"
Immagine news 2
09:04 Serie A
L'investitura di Luis Alberto: "Nico Paz è il mio erede, ed è già più forte di me"
Immagine news 3
09:01 Serie A
Milan-Bologna, gli ex arbiitri Giacomelli e Calvarese: "Non c'è fallo su Modric"
Immagine news 4
08:55 Serie ATMW
TMWKaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma
Immagine news 5
08:44 Serie A
Zazzaroni: "Stupide lezioni ad Allegri e Spalletti da ex calciatori di livello insignificante"
Immagine news 6
08:39 Serie ATMW
TMWJuve in ritiro in vista del Napoli, l'ultima volta fu con Allegri. E nel 2015 portò allo scudetto
Immagine news 7
08:30 Serie ATMW
TMWOnda d’urto: così Palladino ha cancellato l’inizio shock del Bologna di Tedesco
Immagine news 8
08:27 Serie ATMW
TMWLa tripletta di Mbangula rilancia il tema Juve Next Gen: la Top11 dei talenti sbocciati altrove
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Onda d’urto: così Palladino ha cancellato l’inizio shock del Bologna di Tedesco
Immagine top news n.1 Manna voleva Gasp ancor prima di Conte. Ma l'addio all'Atalanta non era maturo...
Immagine top news n.2 Mauro: "La Juve sembra quella di Tudor. Ritiro pre-Napoli? Di solito ci va chi vuole salvarsi..."
Immagine top news n.3 Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone
Immagine top news n.5 Parte la guerra per la FIGC: le associazioni candidano Galliani, Malagò ha 11 voti in Lega A
Immagine top news n.6 Un rinnovo a stelle e strisce rossonere. Il matrimonio fra Pulisic e il Milan continua
Immagine top news n.7 Il Napoli dell'ex Allegri crocevia decisivo per Spalletti. E la Juventus va in ritiro
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Cardinale fa chiarezza su Krosche: "Non ho fretta e non con­se­gnerò più le chiavi del Milan"
Immagine box news Serie A Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine box news Serie A L'investitura di Luis Alberto: "Nico Paz è il mio erede, ed è già più forte di me"
Immagine box news Serie A Milan-Bologna, gli ex arbiitri Giacomelli e Calvarese: "Non c'è fallo su Modric"
Immagine box news Serie A Kaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma
Immagine box news Serie A Zazzaroni: "Stupide lezioni ad Allegri e Spalletti da ex calciatori di livello insignificante"
Serie B
Immagine box news Serie B Il grande Palermo. Segnano in tanti, la squadra di Inzaghi non è più "Pohjanpalo dipendente"
Immagine box news Serie B Alla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B
Immagine box news Serie B Completato lo staff tecnico del Catanzaro: è arrivato il preparatore atletico. Ruolo cruciale per Mignani
Immagine box news Serie B Il Vicenza verso la sfida al Palermo. Bellemo: "Sin da bambini, si sogna di giocare gare così"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27
Immagine box news Serie B Sognando Itaca ancora una volta. Pagliuca rinasce, e fa rifiorire la Carrarese: la storia giusta
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: due gli anticipi di questa sera. Il programma completo
Immagine box news Serie C Cavese senza più...barriere. Saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari”
Immagine box news Serie C Giugliano, Agovino si presenta: "Mi gioco una carriera: se falliamo, decreterei la mia morte da tecnico"
Immagine box news Serie C Salernitana, si avvicina Di Bari. Con sé, vorrebbe portare il suo vice e un collaboratore di fiducia
Immagine box news Serie C Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Immagine box news Serie C Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano