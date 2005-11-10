L'Atletico Mineiro rischia grosso ma vola in finale: sfida al Boca per la Copa Sudamericana
Michele Pavese
L’Atletico Mineiro perde 2-0 sul campo del Montevideo City Torque, ma grazie al successo dell’andata conquista comunque la finale di Copa Sudamericana, dove affronterà il Boca Juniors (si giocherà a Barranquilla il 21 novembre).
Al Centenario, il City Torque prova fino all’ultimo a riaprire il discorso qualificazione. Gli uruguaiani trovano il vantaggio soltanto nel finale con Kevin Silva, poi raddoppiano con Gary Kagelmacher, ma il forcing conclusivo non basta per portare la partita ai tempi supplementari o ai calci di rigore. La serata dell’Atletico Mineiro si è complicata ulteriormente nella ripresa per l’espulsione di Alan Franco, che salterà quindi la finale contro il Boca: una perdita pesante per la formazione brasiliana vista l’importanza del giocatore nello scacchiere tattico.
In finale il Mineiro di Lyanco troverà il Boca di Rodolfo Arruabarrena, protagonista di una grande rimonta al Maracanã contro il Vasco da Gama. Gli argentini hanno eliminato i brasiliani grazie anche al gol decisivo di Leandro Paredes.