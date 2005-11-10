Bologna, ieri l'agente Pastorello a Casteldebole: si è parlato di Faticanti e di Pascini
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 16:24Serie A
autore Niccolò Righi
21.11.2026 16:24Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Bologna continua a monitorare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi e guarda anche a giovani prospetti. Ieri, a Casteldebole, la dirigenza rossoblù ha incontrato Federico Pastorello, agente di Nadir Zortea, ma anche di altri due calciatori finiti sotto osservazione.
Si tratta di Faticanti, centrocampista classe 2004 dell’Avellino, in prestito dalla Juventus e nel giro della Nazionale Under 21, e di Pascini, terzino brasiliano classe 2008 di proprietà dell’Atletico Mineiro. Per entrambi, scrive il Resto del Carlino, il club emiliano ha raccolto informazioni.
Altre notizie Serie A
Oggi
17:30 Serie ATMW
TMWMilan, Cardinale: "Amo Rabiot. Rinnovo? Spero di arrivare presto a un lieto fine"
17:28 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, Di Francesco: "Ottimo primo tempo, ma non segniamo. Puniti troppo dalla Lazio"
17:27 Serie ALive TMW
Live TMWIl Como riparte subito e batte il Cagliari: a breve Fabregas in conferenza
17:24 Serie ALive TMW
Live TMWIl Cagliari torna a perdere con il Como: a breve il commento di Pisacane
17:23 Serie A
Lecce, Di Francesco amaro: "Risultato troppo rotondo per quella che è stata la partita"
17:23 Serie ALive TMW
Live TMWLecce, N'Dri: "Se non segni non vinci le partite. Dobbiamo fare meglio in attacco"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni