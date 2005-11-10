Dembele vuole altre "vacanze" dal campionato? Luis Enrique divertito: "È lui il capo!"

Reduce dal successo per 4-2 sul Manchester City in Champions League, il Paris Saint-Germain si prepara alla trasferta di Strasburgo con il sorriso. In conferenza stampa, Luis Enrique ha risposto con ironia a Ousmane Dembélé, che dopo la sfida europea aveva scherzato sul periodo di "riposo" concessogli dal club.

L'attaccante francese, Pallone d'Oro 2025, aveva infatti commentato così il suo momento: "Avevo voglia di rimettere le cose a posto? No, c'è stata la sosta per le nazionali e poi sono andato in vacanza. Anzi, forse ne chiederò un'altra", Una battuta, riferita appunto al riposo concessogli in campionato, alla quale il tecnico spagnolo ha replicato divertito: "È lui il capo! Se vuole altre vacanze e me le chiede, allora le avrà. Scherza sempre e mi piace il modo in cui vive il calcio e la passione che mette in quello che fa. Ovviamente era una battuta, ma sono sempre disponibile a dare ai giocatori ciò che chiedono, purché sia nelle giuste condizioni".

Luis Enrique ha poi ribadito che le scelte di formazione spettano comunque all'allenatore: "Tutti vogliono giocare sempre da titolari, ma è impossibile. È una mia responsabilità decidere. E poi, per noi, essere in vacanza significa venire al Campus ad allenarsi". Guardando al prossimo impegno di Ligue 1 contro lo Strasburgo, il tecnico ha assicurato che l'obiettivo resta invariato: "Prepariamo ogni partita allo stesso modo. Vogliamo dominare il gioco, vincere e conquistare i tre punti". Il PSG, attualmente sesto con 11 punti, punta al quinto successo consecutivo prima della sfida di Champions contro il Barcellona.