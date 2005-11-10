Tra Mbappé e Zidane ci sono problemi? Il nodo è la posizione in attacco di Dembele

La Francia di Zinedine Zidane riparte ovviamente da Kylian Mbappé, ma anche dal tentativo di ricostruire un rapporto che, almeno nelle prime settimane, non sarebbe stato così semplice. Il commissario tecnico, annunciando la convocazione dell’attaccante del Real Madrid, aveva lasciato un’indicazione precisa: "In questo raduno potrà evolvere nella sua posizione preferenziale, in punta". Un messaggio chiaro dopo alcune incomprensioni tattiche emerse nelle ultime uscite.

Il nodo principale riguarda proprio il ruolo del numero 10. Nell’ultima pausa internazionale, in particolare contro la Turchia, Mbappé non avrebbe gradito la scelta di Zidane di schierarlo sulla fascia sinistra con Ousmane Dembélé centrale. Una soluzione che il capitano dei Bleus non avrebbe compreso fino in fondo e che ha spinto il CT a chiarire le sue intenzioni in vista delle prossime sfide contro Italia e Turchia, anche se il fuoriclasse è in dubbio per il match contro gli azzurri.

Pochi dialoghi e un rapporto da ricostruire

Secondo quanto riportato da L’Équipe, tra Zidane e Mbappé ci sarebbe stata poca comunicazione durante l’ultimo raduno. La situazione sarebbe stata condizionata anche dai problemi fisici dell’attaccante, costretto a restare spesso in camera dopo l’infortunio al ginocchio. Una distanza sorprendente considerando il legame con Madrid, dove entrambi vivono, e la recente riapertura dei rapporti tra Zidane e Florentino Pérez. Il tecnico francese vuole però invertire la rotta e creare un rapporto più solido con il suo capitano.

Il paragone con Didier Deschamps, con cui Mbappé aveva costruito un rapporto molto forte, rende ancora più evidente la necessità di trovare un equilibrio. Zidane sa che il rendimento del suo miglior giocatore sarà fondamentale, ma prima dovrà riconquistare la piena sintonia con il leader della sua Francia.