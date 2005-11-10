Il caso dello scommettitore che ha indovinato il vincitore del Pallone d'Oro per tre anni di fila

Tre edizioni del Pallone d'Oro, tre pronostici esatti. Sta facendo discutere il caso dell'account Kallipso su Polymarket, capace di puntare correttamente sul vincitore del prestigioso riconoscimento nelle ultime tre edizioni. Nel 2024 lo scommettitore aveva scelto Rodri, nel 2025 aveva indicato Ousmane Dembélé e nel 2026 ha completato il tris puntando su Harry Kane. Una sequenza che ha inevitabilmente attirato l'attenzione, soprattutto alla luce dei sospetti relativi a possibili fughe di notizie sull'esito del premio prima della proclamazione ufficiale.

Kallipso, 22 mercati su 24 dedicati al Pallone d'Oro

L'account è stato creato due anni fa e da allora ha partecipato complessivamente a 24 mercati sulla piattaforma: ben 22 erano legati proprio al Pallone d'Oro. Al 31 ottobre, le vincite accumulate da Kallipso sfioravano i 50mila dollari. Numeri che alimentano gli interrogativi sull'origine di una serie così precisa di pronostici: resta da capire se dietro ci sia soltanto una notevole capacità di prevedere l'esito delle votazioni o la disponibilità di informazioni riservate. Intanto France Football, organizzatore del Pallone d'Oro, ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia sul caso.

Tre vincitori consecutivi indovinati: cresce il caso

La particolare attività dell'account contribuisce ad aumentare la curiosità: quasi tutte le operazioni effettuate da Kallipso su Polymarket hanno infatti riguardato il Pallone d'Oro. Il tris Rodri-Dembélé-Kane ha così trasformato quello che poteva sembrare un semplice pronostico azzeccato in un caso destinato a essere approfondito. Al momento non ci sono elementi, nel materiale disponibile, che permettano di stabilire come Kallipso sia riuscito a individuare per tre anni consecutivi il vincitore: proprio su questo punto potrebbero concentrarsi i prossimi approfondimenti.