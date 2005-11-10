Rigore di Dembele e PSG avanti contro la Roma: 2-1 al Parco dei Principi al 62'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:21Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
25.11.2026 22:21Serie A
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Paris Saint-Germain in vantaggio contro la Roma grazie al gol di Dembele al 62'. Calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo, netto, di Wesley su Hakimi e dagli undici metri il neo entrato del PSG ha spiazzato Svilar, che non ha potuto evitare la rete del 2-1.
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